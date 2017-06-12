Пока нет признаков, которые могут свидетельствовать о росте цен на услуги гостиниц, заявил в интервью агентству LЕТА руководитель Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Янис Пиннис.

По его словам, в данный момент нет причин ни для спада, ни для подъема цен. Цены имеют тенденцию к повышению только во время крупных мероприятий, например, председательство Латвии в Совете ЕС.

"Пока у нас не будет очень активного конференц-туризма, который обеспечит заполняемость гостиниц "в несезон", я не вижу причин для роста цен", - сказал он.

По словам Пинниса, важно сравнивать цены на гостиницы в Риге с Вильнюсом и Таллином. Весной было констатировано, что цены одинаковые.

В региональной конкуренции надо учитывать также ставку НДС на услуги гостиниц. Недавно был поставлен вопрос об отмене сниженного НДС на услуги гостиниц в Латвии, что создает угрозу уменьшения заполняемости гостиниц, считает Пиннис.