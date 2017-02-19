Объемы производства пива в Латвии продолжают уменьшаться, и эта тенденция, вероятно, продолжится и в этом году. На объемы производства пива влияют общее снижение потребления этого напитка в Латвии, увеличение доли импортного пива и рост акцизного налога, сказала руководитель Латвийской ассоциации пивоваров Инара Шуре.

"Хотя согласно официальным данным потребление пива уменьшилось всего на 1%, спад был бы гораздо больше, если бы не приграничная торговля с Эстонией. В настоящее время в приграничной зоне мы продаем около 4% общего объема пива в Латвии, поэтому нам очень важно сохранить конкурентоспособную налоговую политику в отношении ближайших соседей", - сказала Шуре.

По ее словам, сейчас сложно прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться рынок пива в Латвии - это будет зависеть и от долгосрочной налоговой политики государства, и от решений соседних стран.

"Кроме того, актуален вопрос о будущем культуры потребления пива как традиционного латышского напитка, потому что мы видим, что в настоящее время жители Латвии все чаще предпочитают крепкие алкогольные напитки. Ясно, что в ближайшем будущем пивоваров ожидает множество вызовов", - отметила руководитель ассоциации.

Как сообщалось, в прошлом году в Латвии было произведено 7,395 млн декалитров пива, что на 13,66% меньше, чем в 2015 году. Импортировано в прошлом году 8,693 млн декалитров пива или на 10,66% больше 2015 года. В целом для потребления в 2016 году в Латвии передано 15,089 млн декалитров пива, что на 1% меньше, чем в 2015 году. Экспорт пива из Латвии уменьшился на 7,08% - с 1,108 млн декалитров в 2015 году до 1,03 млн в прошлом году.