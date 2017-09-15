Объединение значимых торговцев Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) призывают снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги предприятий общественного питания, сообщают в ЛАТ.

Такое предложение появилось на фоне того, что сейчас обсуждается предложение правительства снизить НДС с 21% до 5% на латвийские овощи, фрукты и ягоды.

Бизнесмены полагают, что следует снизить НДС на еду и напитки, предлагаемые в местах общественного питания, оставив стандартную ставку только для алкоголя.

В ЛАТ отмечают, что если будет введена пониженная ставка на местные овощи, фрукты и ягоды, то предприниматели сектора общественного питания окажутся в невыгодном положении. При закупке местных продуктов, необходимых для приготовления блюд, бизнесмены будут платить НДС в размере 5%, а за блюда в приготовленном виде - 21%, разницу придется покрывать из своего кармана. Если бы ставки НДС были одинаковыми, то невыгодная для сектора общественного питания разница не возникала бы, подчеркивают в ЛАТ.