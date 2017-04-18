В последнее время Рижская стройуправа запретила эксплуатировать свыше 100 внутридворовых парковок преимущественно в центре Риги или недалеко от центра. Стройуправа выдвинула абсурдные требования к этим парковкам, сообщил председатель правления Ассоциации девелоперов Гунтарс Гринвалдс.

По его словам, такие действия стройуправы нельзя воспринимать иначе, нежели целенаправленную попытку уничтожить внутридворовые парковки, помешать легальной предпринимательской деятельности и способствовать развитию теневой экономики. Стройуправа приняла решение о прекращении деятельности парковок, поскольку полагает, что владельцы парковок занимались самовольным строительством.

"Непонятно, почему владельцам парковок, которые уже десятки лет используют территорию для организации парковки и делают это легально, платя налоги, внезапно требуется заново проходить процедуру согласования в стройуправе, что в отдельных случаях из-за сложности процедуры приравнивается к постройке нового здания. К тому же, непонятно, почему сразу же применяется самая строгая мера - запрет на ведение деятельности, хотя стройуправа могла предоставить время на проведение согласования без прекращения деятельности", - отметил Гунтарс Гринвалдс.

По его словам, попавшие в "черный список" стройуправы парковки находятся преимущественно в центре столицы или неподалеку от центрального района. Из-за запрета страдают местные жители, потому что массовое закрытие парковок означает, что загруженность парковок на улицах увеличится, а оставить автомобиль на улице в центре Риги станет сложнее.

В ассоциации полагают, что требования стройуправы слишком строги и ставят в неравное положение легальные и нелегальные парковки. "Оказывается, что с точки зрения финансов и времени выгоднее работать как нелегальная парковка, потому что к нелегальным парковкам стройуправа требований не предъявляет. Рижская стройуправа с помощью репрессий и драконовских мер способствует развитию теневой экономики и оборота наличных денег, с которых государство не получает налогов, что не способствует развитию ни государственной, ни городской экономики", - отмечает глава ассоциации.