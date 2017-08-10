Средние цены на молочные продукты в магазинах Риги стабильны, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ).

Исключением является рост цен на сливочное масло, стоимость 200-граммовой упаковки которого в 2016-2017 году поднялась на 8%. Средняя цена в марте 2016 года составляла 7,9 евро за килограмм, в марте 2017 года - 8,55 евро.

В мае средняя цена масла 82% жирности упала до 8,35 евро за кг, а в августе достигла 13,1 евро. Рост составляет 53% или в среднем 1 евро на пачку масла.

Как пояснил президент ЛАТ Хенрик Данусевич, рост цен на масло обусловлен рядом факторов, в том числ растущим потреблением на крупных рынках - в США, России, Китае, спадом производства молока в ЕС, банковскими спекуляциями с запасами масла.

Данусевич прогнозировал, что цены стабилизируются до конца года и составят 9,5-10 евро за килограмм. В то же время он прогнозирует и рост цен на молоко на 10-20%.