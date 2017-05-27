"Большое значение имеет единое понимание приоритетов, жизненно важным для развития является бизнес-ориентированное мышление", - сказал министр.

Он отметил, что Латвия является естественным мостом, который соединяет восток и запад, север и юг. Транспортная отрасль играет важную роль в развитии государства, обслуживая значительные потоки грузов.

"Уже сегодня мы являемся интересным партнером также для ряда азиатских стран. У Латвии есть твердое желание способствовать развитию конструктивного диалога между Европейским союзом, Россией, Белоруссией, Казахстаном, странами БРИКС и странами Азии", - сказал глава Минсообщения.

По словам Аугулиса, Латвия заинтересована в том, чтобы развивать единую европейско-азиатскую транспортную сеть, и уже есть ряд успешно реализованных проектов, например, контейнерный поезд из Китая.

"Мы успешно участвуем в комплектации обратных грузов в Китай - в этом году отправлено уже два контейнерных поезда. Также успешно развиваются переговоры о том, что предназначенные для Скандинавии грузы на маршруте контейнерного поезда Китай-Дуйсбург будут следовать через Латвию. Также мы участвуем в развитии китайско-белорусского логистического парка", - отметил Аугулис.

При реализации глобальных транспортных проектов необходимо найти баланс между национальными амбициями и общим пониманием развития, добавил министр.