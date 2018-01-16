Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что 2017 год был для компании "отличным": "Мы начали полеты по 13 новым маршрутам, пополнили свой флот семью совершенно новыми самолетами Bombardier CS300 и стали самой пунктуальной авиакомпанией в мире. Во втором полугодии мы каждый месяц били рекорды по числу перевезенных пассажиров".

Заполняемость мест airBaltic в 2017 году составила 76%, что на 2 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2016 года. В 2017 году было выполнено 50 093 рейса.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги в более чем 60 конечных пунктов.