Плохая погода в Испании привела к перебоям в поставках свежих овощей в европейские магазины. В Великобритании были ограничены продажи салата, а в Латвии заметно выросли цены на баклажаны и цуккини.

Испанские овощи и зелень в дефиците

Значительная часть овощей в европейских магазинах зимой импортируется из Испании. Однако в этом году погодные условия оказались настолько сложными, что урожай овощей и зелени резко сократился. Сначала страна пострадала от наводнений в декабре, новые посевы не выросли из-за переувлажнения почвы, а в январе в стране ударили морозы.

В провинции Мурсия от самых сильных за 30 лет проливных дождей серьезно пострадали посадки перца и баклажанов. Здесь же обычно выращивается до 90% поставляемого в Европу салата-латука, отмечает BBC.

Испанская ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей FEPEX недавно объявила, что дефицит листовых овощей, включая салат и шпинат, продолжится до начала апреля. Урожаи этих культур по всему Евросоюзу упали примерно на 40%, заявили в ассоциации, предупредив, что возвращение овощей на рынок будет зависеть от погоды в южной Европе в период с февраля по март.

Выросли цены на баклажаны и цуккини

Погода в Испании отразилась и на латвийских торговых сетях. "В наших магазинах на данный момент изменения совсем небольшие, - заявила Delfi представитель Rimi Latvia Инга Бите. - Свежие фрукты и овощи в продаже есть, но заметны некоторые изменения в ассортименте салатов, помидоров, а также в ценах на паприку, баклажаны, цуккини, брокколи и огурцы". По словам Бите, сеть по-прежнему в состоянии обеспечить покупателей овощами от других производителей - помидорами из Гетлини и Межвиди, огурцами из Марупе и салатами от эстонского производителя Grüne fee.

"Из-за плохих погодных условий в Европе выросли цены на баклажаны, цуккини, капусту, паприку и салаты. По этой же причине овощи и зелень немного подорожали и в магазинах Maxima, - заявила Delfi представитель компании Зане Удрасе. Особенно это касается баклажанов и цуккини. Никаких ограничений по покупке овощей в магазинах сеть не вводила. Тем не менее, в связи с сокращением импорта овощей, баклажаны и цуккини можно купить только в самых больших магазинах Maxima. Удрасе отметила, что компания сотрудничает с поставщиками в других странах, чтобы обеспечить широкий ассортимент овощей в своих магазинах.