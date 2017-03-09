В феврале цена серийных квартир в среднем сохранилась стабильной и в некоторых микрорайонах Риги увеличилась на 0,12%. Самые высокие цены на Тейке - 866 евро за квадратный метр, самые низкие в Болдерае - 486 евро за квадратный метр. Самый большой прирост цен в Иманте - на 0,53%. Об этом сообщает компания Balsts.

"Несмотря на то, что количество предложений квартир до сих пор низкое и не может удовлетворить спрос, рынок недвижимости всё-таки сохраняет стабильность. Рост цен поддерживает низкий уровень качественных предложений и то что более трети экономически активных жителей Латвии думает о покупке квартиры в новых проектах, где также не хватает предложений. Необходимое время для достижения достаточного уровня предложения, чтобы компенсировать спрос, может занять несколько лет. Такая ситуация может активизировать повышение цен на вторичном рынке и в сегменте новых проектов", - комментирует председатель компании Balsts Айгар Зариньш.

Активность клиентов в сегменте новых проектов осталась без изменений. В феврале цены сохранились такие же, как и прежде – 1400 евро за квадратный метр. Новые квартиры в микрорайонах доступны в среднем от 1000 до 1750 евро за квадратный метр, в центре столицы от 1450 до 3800 евро за квадратный метр. В сегменте эксклюзивных квартир с полной отделкой цены от 2400 до 4000 евро за квадратный метр.