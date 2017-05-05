Балтийское инвестиционное предприятие Baltcap собирается в сотрудничестве с фондом Kredex и балтийскими инвестиционными фондами вывести на рынок новый региональный инвестиционный фонд объемом 50 млн евро, чтобы предложить малым и средним предприятиям Эстонии, Латвии и Литвы капитал роста.

Как сообщило предприятие, деятельность нового фонда направлена на местные, а также балтийские региональные предприятия, которые хотят вывести на рынок новую продукцию и услуги, расширить деятельность посредством сделок слияния и поглощения, амбиции которых состоят в том, чтобы расти и выбиваться в лидеры рынка.

Новый фонд учреждается в сотрудничестве предприятия "Baltcap", Европейского инвестиционного фонда, фонда "Kredex" и местных инвестиционных фондов, что позволит пенсионным фондам инвестировать в предприятия балтийских стран, чтобы усилить их собственный капитал. Намечаемый объем фонда составит порядка 50 млн евро.

Как отметил ведущий партнер "Baltcap" Мартин Кыдар, в Эстонии, Латвии и Литве как у традиционных, так и новых отраслей экономики очень хорошие возможности для роста. "Работающие в регионе малые и средние предприятия для сохранения своей конкурентоспособности и повышения производительности нуждаются в инвестициях. Мы видим, что спрос на капитал роста в Балтийских странах по-прежнему высок", - отметил он.

По словам Кыдара, инвестиции собственного капитала частного сектора составляют в регионе 50% от среднего по ЕС. "В случае инвестиций рискованного капитала эта пропорция в последние годы, при поддержке международных инвесторов, улучшилась, однако капитала роста по-прежнему не хватает", - сказал он.

Вице-президент Европейского инвестиционного фонда Роджер Хэвинит отметил, что "Baltcap" зарекомендовал себя как ведущий фондовый администратор в регионе, а новый фонд позволит предприятию еще больше расширить диапазон действий. "Находящийся в фазе подготовки "Baltcap Growth Fund" является пятым по счету фондом, который при поддержке Европейского инвестиционного фонда и при поддержке Балтийского инновационного фонда выводится на рынок. Речь идет об эпохальном событии в уникальном региональном проекте сотрудничества и мы, оценивая деятельность Балтийского инновационного фонда в качестве инициатора и инвестора, удовлетворены позитивным влиянием фонда фондов на региональный рынок капитала", - подчеркнул Хэвинит.