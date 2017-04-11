Производитель яиц и яичных продуктов Balticovo в этом году в дни Пасхи планирует реализовать в Латвии свыше миллиона белых яиц, сообщил коммерческий директор компании Томс Аушкапс.

Он объяснил, что хотя Balticovo производит яйца только с коричневой скорлупой, ежегодно на Пасху компания включает в свой ассортимент и яйца с белой скорлупой.

В Латвии спрос на яйца с белой скорлупой появляется только раз в году - на Пасху. Однако латвийские производители яиц их практически не производят, поэтому большинство белых яиц в Латвию приходится импортировать.

"Розничные торговцы преимущественно закупают белые яйца у производителей из Польши, Литвы и Эстонии, потому что они дешевле. Balticovo предложит своим клиентам белые яйца от нашего давнего партнера из Финляндии", - отметил коммерческий директор.