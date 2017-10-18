В начале октября несколько латвийских, литовских, эстонских, финских, шведских и датских сельскохозяйственных организаций направили еврокомиссару по сельскому хозяйству и развитию села Филу Хогану письмо с призывом в срочном порядке изыскать механизмы поддержки фермеров пострадавших от ливней регионов. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель "Крестьянского сейма" Лива Норкаркле.

Зампредседателя "Крестьянского сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре отметила: "Ситуация очень тяжелая, так как до конца сентября в странах Балтии и в Финляндии убрано 30-65% зерна, рапса и других сельхозкультур. Качество собранного урожая плохое. Во всем регионе значительно меньше обычного посеяно озимых, то есть в следующем году потенциальный урожай тоже будет меньше. В сельскохозяйственной политике предусмотрены механизмы поддержки в кризисных ситуациях, Увы, на практике они до сих пор не действуют. Мы требуем у еврокомиссара, чтобы эти механизмы были реальными, а не теоретическими и только на бумаге".

Председатель правления Латвийской ассоциации сельхозкооперативов Индулис Янсонс опасается, что вызванные проливными дождями последствия будут ощущаться еще несколько лет.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций Эдгар Трейбергс выразил опасения по поводу способности крестьянских хозяйств выполнить обязательства перед кредитными учреждениями.

От Латвии письмо еврокомиссару подписали Дзелзкалея-Бурмистре, Янсонс, Трейбергс и председатель Латвийской федерации крестьян Агита Хаука.

В начале октября министр земледелия Янис Дуклавс известил Хогана о критическом положении, в котором оказались многие крестьяне после августовских и сентябрьских проливных дождей в Латгале, Видземе и Селии. Хоган обещал рассмотреть возможности оказать им поддержку.