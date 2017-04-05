До конца марта 2017 года жители Латвии обменяли 39% латовых монет и 95% купюр, сообщает агентство LETA со ссылкой на Банк Латвии.

Всего из обращения изъяты монеты на сумму 28 млн. латов (39,8 млн. евро) и банкноты на сумму 935 млн. латов (1,33 млрд. евро). В числовом эквиваленте это 146 млн. монет и 46,8 млн. банкнот.

Однако люди до сих пор держат у себя большую часть монет — 343,1 млн. штук или 788 тонн. Больше всего на руках остается монет номиналом в 1 и 2 сантима — суммарно 241 млн. штук. Для сравнения: "однолатовиков" не сдано на порядок меньше — 24,3 млн. штук.

Что касается банкнот, то больше всего на руках у людей осталось купюр номиналом 5 и 20 латов — 1,7 млн. и 0,890 млн. штук, соответственно.

Банк Латвии особо не надеется на то, что большая часть "пропавших" латов вернется в банк и будет обменена на евро. Хотя возможность обмена по-прежнему сохраняется.