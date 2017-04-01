Банк Латвии в рамках программы по выпуску памятных и сувенирных монет планирует выпустить первую в мире виртуальную монету. Об этом порталу Delfi сообщили несколько не связанных между собой анонимных источников.

Виртуальная серебряная монета номиналом 1 евро будет продаваться в кассах Банка Латвии по цене 47 евро. И на аверсе, и на реверсе монеты изображены пиксели в натуральную величину. Записаться на приобретение монеты можно на сайте банка.

Покупатель получает возможность скачать монету в виде .jpg-файла, сохранить ее на компьютере или установить в качестве заставки на экран мобильного телефона. Банк Латвии отмечает, что новая монета, скорее всего, позволит избежать характерного ажиотажа среди нумизматов и спекулянтов, поскольку ее можно сгенерировать бесконечное количество раз. Кроме того, нет никаких проблем с доставкой - зарубежные нумизматы легко смогут пополнить свои коллекции, не выходя из дома.

В рамках программы планируется выпустить виртуальные серебряные монеты номиналом в два, три и пять евро (они будут различаться по цене), а также золотую монету, на которой золотыми пикселями будет выложена фраза "Крекс, фекс, пекс".

Эта статья была опубликована 1 апреля.