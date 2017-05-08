По данным банка SEB, средняя сумма ипотечной ссуды в этом году – 46 тысяч евро (в 2016 году – 42 тысяч евро), в свою очередь средний срок займа – 19 лет (в 2016 году – 17 лет). Чаще всего жители приобретают в кредит квартиры, а вот покупка или строительство частного дома составляют не более 10% от общего числа сделок. Наиболее активные заемщики – мужчины в возрасте 33-35 лет.

Мужчины обычно берут на себя и большие кредитные обязательства – так средняя сумма займа среди заемщиков-мужчин в первом квартале этого года составляла 53,6 тысяч евро, а среди женщин – 41,6 тысяч евро.

"Уже в 2016 году мы заметили, что интерес жителей к ипотечным кредитам стал расти. Прогнозируем, что эта тенденция сохранится и в нынешнем году. Спрос жителей на финансирование – ипотечные и потребительские кредиты или лизинг – объясняется ростом экономики, повышением зарплат, большей уверенностью в завтрашнем дне, улучшением покупательной способности, а вместе с этим и желанием улучшить свои условия жизни. К тому же, учитывая высокие цены на аренду, а также все еще очень низкие процентные ставки, сейчас выгоднее приобрести недвижимость и платить по кредиту, чем платить за аренду. В этом году также ожидаем, большую активность и в строительной сфере – растет спрос на финансирование со стороны девелоперов. Как тех, кто развивает жилые проекты, так и тех, кто занимается развитием торговых и офисных площадей, центров логистики, а также реновацией и утеплением", - говорит член правления банка SEB Арнис Шкапарс.

В то же время фактором, тормозящим развитие рынка ипотечного кредитования, остается необходимость первого взноса – для большинства семей, особенно тех, кто сейчас арендует жилье, очень трудно накопить необходимую для первого взноса сумму. Снизить размер первого взноса семьям позволяет программа госгарантий, реализуемая финансовым институт Altum. И в первом квартале этого года около 36% предоставленных банком SEB кредитов выдано в рамках Altum.

В первом квартале 2017 года банк SEB выдал на 16% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Объем предоставленного финансирования вырос на 30% до 28,2 миллиона евро.