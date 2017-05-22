По словам представителей коммерческих банков, интерес домашних хозяйств, к получению кредитов на покупку жилья рос и в предыдущие годы, но в целом портфель ипотечных кредитов продолжает сокращаться, потому что домашние хозяйства возвращают больше, чем банки выдают новых кредитов.
В прошлом году ипотечные обязательства домохозяйств перед коммерческими банками сократилась на 2% до 4,4 млрд евро.
Руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис отмечает, что в прошлом году спрос на жилищное кредитование рос особенно быстро, и объем новых кредитов достиг 450 млн евро.
"Основными причинами увеличения объемов жилищного кредитования являются постепенный рост доходов домашних хозяйств, низкие процентные ставки по кредитам, а также программа государственной поддержки семей с детьми по приобретению жилья. Около 40% новых ипотечных кредитов Swedbank были выданы по программе поддержки, которую реализует Altum", - рассказал руководитель банка.