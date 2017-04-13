Латвийская банковская отрасль хотела бы организовать сотрудничество с госуправлением так, чтобы банки не только передавали госорганам все больше данных, но была бы разработана модель сотрудничества, позволяющая банкам эффективно обслуживать запросы госуправления и повторно использовать данные, заявила в интервью председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

Ассоциация планирует до начала лета завершить исследование массива данных, которые банки передают государству на основании запросов, проанализировать, каковы затраты на передачу этих данных, насколько быстро они анализируются и что можно улучшить.

"Мы хотели бы перейти на использование данных в реальном времени и уменьшить периодическую передачу больших объемов данных", - сказала Лиепиня.

Усовершенствование механизмов передачи данных позволило бы сократить расходы на их обработку.

Лиепиня добавила, что показатели эффективности работы банковского сектора Латвии сейчас высокие - по соотношению расходов к доходам Латвия, по данным Европейского центробанка, находится на четвертом месте.