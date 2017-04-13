Ассоциация планирует до начала лета завершить исследование массива данных, которые банки передают государству на основании запросов, проанализировать, каковы затраты на передачу этих данных, насколько быстро они анализируются и что можно улучшить.
"Мы хотели бы перейти на использование данных в реальном времени и уменьшить периодическую передачу больших объемов данных", - сказала Лиепиня.
Усовершенствование механизмов передачи данных позволило бы сократить расходы на их обработку.
Лиепиня добавила, что показатели эффективности работы банковского сектора Латвии сейчас высокие - по соотношению расходов к доходам Латвия, по данным Европейского центробанка, находится на четвертом месте.