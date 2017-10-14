Самым успешным бизнесменом в Латвии в 2016 году был совладелец компании Mikrotikls Арнис Риекстиньш, свидетельствует составленный журналом VIP Lounge рейтинг. В первую десятку списка предпринимателей, получивших самую большую прибыль, вошли также банкиры, представители транзитного бизнеса и родственники Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса.

VIP Lounge опубликовал три рейтинга - список 50 самых успешных иностранных инвесторов, 50 крупнейших получателей прибыли и 50 крупнейших получателей дивидендов. Рейтинг основан на данных годовых отчетов, которые публикуются в базе данных Lursoft, а также консолидированных отчетов банков и данных рижской биржи Nasdaq OMX и центрального депозитария.

Первая десятка крупнейших получателей прибыли выглядит так.

Арнис Риекстиньш - 32,53 млн евро

Арнис Риекстиньш - совладелец компании Mikrotikls, которая производит оборудование в сфере IT. В 2016 году чистая прибыль предприятия, которое очень успешно работает на международном рынке, составила 66,24 млн евро (больше, чем в сумме заработали LMT и Lattelecom) при обороте 233 млн евро.

Олег Филь - 31,16 млн евро

Филь является крупнейшим акционером второго по размеру активов банка страны (он через компанию OF Holding контролирует 43,5% акций банка с правом голоса). Консолидированная прибыль ABLV в 2016 году составила 78,8 млн евро - на 17 млн больше, чем годом ранее.

Эрнест Бернис - 30,36 млн евро

Второму совладельцу ABLV принадлежит 42,5% акций (через компанию Cassandra Holding Company).

Эдгар Дупатс - 22,33 млн евро

Дупатс - адвокат и администратор неплатежеспособности, а также зять экс-премьера Латвии Андриса Шкеле. Он владеет 100% холдинга Lonely Capital (прибыль в 2016 году - 6,18 млн евро), а также долями в нескольких других компаниях. По данным СМИ, Дупатсу также принадлежит 25,5% крупнейшей в Европе компании быстрых кредитов 4finance (в Латвии работает под брендами SMS Credit и Vivus).

Леонид Эстеркин - 22,32 млн евро

Через холдинг Esterkin Family Investments Леониду Эстеркину принадлежит 33,12% акций банка Rietumu (с правом голоса). Банк занимает третье место в Латвии по объему активов, а консолидированная прибыль группы Rietumu в 2016 году составила 82,3 млн евро.

Олаф Беркис - 22,54 млн евро

Олаф Беркис - представитель вентспилсского транзитного бизнеса. В 2016 году его холдинговая компания Kement показала рекордную консолидированную прибыль в размере 22,59 млн евро. Журнал отмечает, что, судя по всему, все эти доходы получены от неких ценных бумаг - возможно, это результат сделки по продаже акций Ventspilss Nafta.

Геннадий Шевцов - 16,32 млн евро

Другой старожил транзитного бизнеса из Вентспилса. В 2016 году компания RFC Holdings (Шевцову принадлежит 70%) показала прибыль в размере 23,04 млн евро.

Улдис Арницанс - 16,05 млн евро

Бизнес-партнер Эдгара Дупатса по некоторым компаниям. Известен благодаря деловым связям с Андрисом Шкеле, является резидентом Монако. Владеет 25,5% компании 4finance.

Аркадий Сухаренко - 11,68 млн евро

Второй крупнейший латвийский акционер Rietumu banka после выпуска новых акций владеет 14,60% капитала банка.

Эдвард Шлесерс - 10,79 млн евро

23-летний сын экс-политика Айнара Шлесерса Эдвард официально является крупнейшим владельцем семейного холдинга REGMA I. Главный бизнес-актив холдинга - 30% в крупном транзитном терминале Rīgas Tirdzinecības Osta.