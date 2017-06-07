Центральный банк Сан-Марино планирует вливания ликвидности в банки города-государства, что может стать первым шагом на пути к их полной реструктуризации, пишет Times of Malta со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Совокупный объем проблемных кредитов всех шести банков Сан-Марино составляет 1,8 млрд евро. Банковская система анклава в центральной Италии, где проживает всего 34 тысяч человек, - наследие тех времен, когда он был налоговым убежищем для состоятельных иностранцев.

Как и Италия, Сан-Марино еще не до конца восстановился после глубокой рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом, в ходе которого властям республики пришлось спасать банки от краха.

На этот раз правительство предпочтет создать отдельный банк для всех проблемных активов, которые связаны с резидентами Сан-Марино - это примерно половина общего объема проблемной задолженности, заявил министр финансов Сан-Марино Симоне Челли в интервью Reuters.

Он не уточнил, откуда возьмутся средства для восстановления ликвидности банков.

Между тем информированные источники утверждают, что ЦБ Сан-Марино намеревается привлечь от 100 млн до 150 млн евро в июне, которые будут направлены на стабилизацию ситуации в банковской отрасли. Одновременно власти продолжат поиск долгосрочного решения проблемной задолженности.

Правительству Сан-Марино придется действовать быстро: пока государство не является частью Европейского союза, хотя использует евро и следует правилам его обращения, однако к сентябрю 2018 года ожидается переход на правила ЕС о госпомощи проблемным банкам. Директива ЕС требует, чтобы сначала расходы по спасению банков возлагались на частных инвесторов (bail-in) - акционеров и держателей облигаций, а также крупнейших вкладчиков, а уже потом привлекались государственные финансы.

По оценкам ЦБ, шести банкам требуется докапитализация на сумму около 260 млн евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП страны, сообщают источники.

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings ухудшило суверенный рейтинг Сан-Марино с "BBB" до "BBB-" - последней ступени инвестиционного уровня, прогноз дальнейшего изменения рейтинга - "стабильный". Главной причиной рейтингового действия стали проблемы банковской отрасли.