Платформа визуальных презентаций Prezi объявила о приобретении базирующейся в Латвии компании Infogr.am, специализирующейся на визуализации данных в интернете. Это первое приобретение Prezi, и финансовые условия сделки не разглашаются.

"Prezi вдохновилась идеей объединения с Infogr.am, поскольку наша общая стратегическая цель – помочь людям принимать лучшие решения, предоставив более эффективные инструменты для визуальной коммуникации", – говорит Петер Арвай (Peter Arvai), генеральный директор и соучредитель Prezi. "Если изображение стоит тысячи слов, то данные, которые его поддерживают, делают его достоверным. А без истории данные желаемого эффекта не приносят".

"Объединение усилий с Prezi означает, что наша миссия по предоставлению красивой и информативной инфографики и других технологий визуализации данных большему числу пользователей будет реализована ещё быстрее", – говорит Микко Ярвенпяя (Mikko Järvenpää), генеральный директор Infogr.am.

Как сказала агентству LETA соучредитель Infogr.am Алисе Семенова, стоимость сделки не раскрывается. После сделки все сотрудники Infogr.am стали владельцами долей Prezi. Infogr.am станет дочерней компанией, полностью принадлежащей Prezi, и останется в Латвии. Prezi продолжит инвестировать в исследования и разработку Infogr.am и создаст в Латвии Центр передовых технологий в области визуализации данных.

"Юридически мы - одно предприятие, Prezi, но продукты и бренды пока не изменятся, поэтому для пользователей изменений нет", - сказала она.

Предприятие Infogr.am в феврале 2012 года учредили Улдис Лейтертс, Раймонд Каже и Семенова. Основанная в 2012 году и базирующаяся в Латвии, Infogr.am стремительно приобрела популярность и стала новатором в области визуализации данных, она насчитывает более 3 миллионов пользователей, которые создали более 5 миллионов графиков и инфографики, количество просмотров которых превысило 1,5 миллиарда. Infogr.am предлагает несколько удобных вариантов импорта данных. Пользователи могут создавать различные диаграммы, карты и инфографику, просто загружая файл, подключаясь к различным облачным сервисам или используя API Infogr.am. Фирма Infogram принадлежит зарегистрированной в США Infogram Software Inc.