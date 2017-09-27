Базирующийся в Риге холдинг по производству и торговле алкоголем Amber Beverage Group, входящий в SPI Group, инвестировал более 200 тыс. евро в создание бренда текилы Rooster Rojo в Мексике, рассказала представитель предприятия Дана Хасана.

Начато производство продукции бренда в Мексике, на заводе Fabrica De Tequilas Finos, который латвийское предприятие Amber Beverage Group купило в прошлом году. Новая текила появится на прилавках латвийских магазинов в ноябре. Также Rooster Rojo будет продаваться в США, Мексике, Канаде, России, Германии и Великобритании.

Как отметила Хасана, инвестиции планируется окупить за два года.

Первая партия напитка объемом 40 тыс. литров уже отправлена на рынки. Это три морских контейнера, сказала представитель предприятия.