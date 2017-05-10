Суд, рассмотревший дело, обосновал свое решение тем, что игрока не должны были впускать в казино и разрешать ему играть. До того дня как он проиграл деньги, игрок написал в Службе контроля за играми заявление с просьбой не пускать его в казино. Это заявление переслали всем казино, участвующим в программе по доброй воле.

Суд выяснил, что казино, добровольно участвующие в этой программе, должны были выполнять свои обязательства, нарушение обязательств - это незаконное действие со стороны казино. Суд акцентировал, что даже однократные просьбы впустить в казино не могут оправдать таковые действия. Постановление суда еще может быть обжаловано.