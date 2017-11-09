Администрации необходимо получать эту информацию, чтобы проверить обоснованность повышения платы за инфраструктуру и возможную дискриминацию перевозчиков за счет искусственного завышения стоимости транзитного коридора.

В ведомстве отмечают, что Latvijas dzelzceļš повторно проигнорировала просьбу администрации о предоставлении детальной информации об издержках, которые учитываются при учете платы за инфрастуктуру, вступающей в силу с 1 января 2018 года.

ГЖА обязана проверять, насколько обоснованно и в соответствии с требованиями нормативных актов устанавливается плата за использование инфраструктуры. Сокрытие информации не позволяет ведомству осуществлять установленные законом обязанности.

"В истории латвийской железнодорожной отрасли это первый случай, когда принадлежащее государству предприятие отказывается предоставить запрошенную информацию надзирающему ведомству. Столкнувшись с таким беспрецедентным случаем, ГЖА вынуждена применить санкции, о которых ранее предупреждала в запросах на получение информации", - заявил директор ГЖА Юрис Иесалниекс.

Согласно Административному кодексу размер штрафа за это нарушение может составить до 14 тыс. евро.

Ранее дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš - LatRailNet - решило с 2018 года повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры, включая грузоперевозки, на 7%. Плата за 1 км без НДС для грузовых поездов составит 11,08 евро, для пассажирских электропоездов - 7,27 евро, для пассажирских дизельных поездов - 6,1 евро, для пассажирских поездов с локомотивом- 6,94 евро, для узкоколейных поездов - 2,52 евро.