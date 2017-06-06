Олайнский химзавод Biolars, который из общества с ограниченной ответственностью намерен стать акционерным обществом, планирует увеличить инвестиции в развитие компании и повышение конкурентоспособности на зарубежных рынках, рассказал агентству LETA представитель предприятия Екаб Лейшкалнс.

Biolars специализируется на производстве инновационных химических веществ и материалов для покрытий. Также продолжается развитие в сфере химической продукции высокой сложности.

По крайней мере 95% общего оборота предприятия дает экспорт продукции. Наиболее важными экспортными рынками Biolars являются Германия, Италия, Бельгия, Франция, Индия и Китай.

Решение о преобразовании предприятия из ООО в акционерное общество было принято 30 мая, а реорганизация начата 1 июня.

По данным Firmas.lv, оборот "Biolars" в 2015 году составил 15,413 млн евро, прибыль - 669,3 тыс. евро. Фирма Biolars была учреждена в 1995 году, основной капитал предприятия составляет 1,7 млн евро.