Biolars специализируется на производстве инновационных химических веществ и материалов для покрытий. Также продолжается развитие в сфере химической продукции высокой сложности.
По крайней мере 95% общего оборота предприятия дает экспорт продукции. Наиболее важными экспортными рынками Biolars являются Германия, Италия, Бельгия, Франция, Индия и Китай.
Решение о преобразовании предприятия из ООО в акционерное общество было принято 30 мая, а реорганизация начата 1 июня.
По данным Firmas.lv, оборот "Biolars" в 2015 году составил 15,413 млн евро, прибыль - 669,3 тыс. евро. Фирма Biolars была учреждена в 1995 году, основной капитал предприятия составляет 1,7 млн евро.