Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) закрыл административное дело против оператора мобильной связи Bite, закрывшего "бесплатный пожизненный тариф" BiFri через девять лет после запуска услуги. Об этом сообщает LETA.

В период с 24 мая по 6 июня ЦЗПП получил пять жалоб от потребителей, которые были недовольны тем, что Bite в одностороннем порядке отказалась от услуги, гарантировавшей бесплатные разговоры в сети Bite пожизненно.

ЦЗПП пришел к выводу, что обещания Bite обеспечить клиентам BiFri возможность пожизненно бесплатно звонить в сети оператора, не были аккуратными с профессиональной точки зрения. Тем не менее, оператор в течение девяти лет выполнял свои обещания, а также предлагал клиентам альтернативные возможности бесплатных разговоров в своей сети.

Поскольку отмена тарифа BiFri c 1 июня не оказывает существенного негативного влияния на среднего потребителя, ЦЗПП принял решение закрыть дело против Bite.

Bite объясняет решение тем, что услуга морально устарела, срок службы карточек предоплаты BiFri подходит к концу, и количество пользователей постоянно сокращается.