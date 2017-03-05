Так, средний показатель доходности от сдачи в наём жилья в микрорайоне города составляет 6-12% в год. Но этот сегмент рынка недвижимости отличается довольно высоким уровнем риски и нестабильностью, так как клиент может оказаться неплатежеспособным. Рентабельность от такого бизнеса в довоенных домах центра Риги ниже – около 7-8% в год.

В микрорайонах в наем предлагаются как квартиры в серийных дома, так и жилье в новостройках. В прошлом году ставки на аренду квартир в новых проектах составляли от 400 до 700 евро в месяц. Чем лучше квартира, тем выше цена.

Аренда типового жилья обходится дешевле: без ремонта от 150 до 250 евро, с ремонтом – от 200 до 300 евро.

Стабильный спрос в прошлом году наблюдался в Пурвциемсе, Плявниеки, Иманте и Агенскалнсе. К тому же в Агенсканлсе растут арендные ставки, сказывается близость центра города и развивающаяся инфраструктура.