В начале 2000-х популярным было мнение о близкой кончине часов, но жизнь показала его ошибочность. Ситуация на рынке меняется, как волны в море, но так называемые вечные ценности, к которым относятся и часы, сохраняются, сказал в интервью агентству LЕТА владелец сети часовых магазинов Laiks Владимир Куликов.

Мобильные телефоны ударили по самому дешевому сегменту, поясняет он. "Ушел мусор, а с ним и молодежь, но люди за 30 от часов не отказывались. Рынок быстро заполнился модными брендами, которые к одежде и аксессуарам добавили часы. Пусть недорогие, сделанные в Китае, но качественные", - рассказывает Куликов.

Потом открылся так называемый смарт-рынок. Опять серьезных часовщиков залихорадило, снова ждали конца бизнеса, но и это оказалось одним из направлений. Системные администраторы, которые никогда часов не носили, просто уменьшили мобильники и надели их на руки. И считают их часами, хотя к часам они никакого отношения не имеют.

Сейчас, по его словам, возвращается интерес к традиционной механике. "Если до этого склонялись к кварцу, то сегодня, с выходом смарт-вотчей, люди стали ценить ручную работу. Покупают вещи интересные и более дорогие соответственно", - говорит владелец сети часовых магазинов Laiks.

"Недавно я был в Базеле, где проходила ежегодная Всемирная выставка часов и ювелирных украшений. И там понимаешь, почему часы стоят столько, сколько стоят, - продолжает он. - В мире часов вообще много интересного. Например, Seiko 28 лет разрабатывала одну модель часов - пыталась обойти законы физики. Обошла. Когда клиенты начинают разбираться в тонкостях, они понимают, почему это стоит 15 тысяч, а не 500 евро".