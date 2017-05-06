Увеличения числа клиентов в бизнесе мужских специализированных парикмахерских и брадобрейных салонов пока не предвидится, сказал агентству ЛETA владелец компании, управляющей мужским парикмахерским салоном Rīgas bārddzinis, Рудолф Спотс.

Комментируя нынешние тенденции спроса на эти услуги, он отметил - спрос остается стабильно неизменным. Это объясняется тем, что клиенты, пожелавшие перейти в специализированные мужские парикмахерские нового стиля, это уже сделали, поэтому особого прироста общего числа клиентов не предвидится, если только в Латвии не начнется резкий экономический рост.

Поскольку салон Rīgas bārddzinis работает с кругом лояльных клиентов, явно выраженной конкуренции он пока не ощущает.

Бизнес мужских специализированных парикмахерских и брадобрейных салонов в Латвии сейчас достиг высшей точки, считает Спотс.

"Думаю, эта сфера дошла до той точки, когда, с учетом размеров латвийского рынка и платежеспособности населения, все что могло произойти, произошло, и успехи нового предприятия напрямую зависят от ошибок или падения качества работы действующих предприятий", - сказал он.

Салон Rīgas bārddzinis в "Базаре Берга" в Риге был открыт год назад. Управляет салоном учрежденная в 2012 году фирма R Spots. Основной капитал предприятия - 20,001 тыс. евро, владелец - Спотс.