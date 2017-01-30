"У нас нет данных о том, будет ли после закрытия центров обслуживания клиентов обеспечено консультирование в так называемых центрах одной остановки. В любом случае, если планируются такие масштабные изменения, их нужно публично обсудить и информировать", - сказала ксперт Латвийской конфедерации работодателей Инесе Олафсоне.

Отмечается, что с точки зрения бизнеса уменьшение количества центров обслуживания и консультантов недопустимо, потому что консультации - одна из основных функций СГД.

Напомним, служба госдоходов с 1 февраля меняет время работы с жителями в Центрах обслуживания клиентов СГД. В действующих за пределами Риги центрах клиентов будут принимать три дня в неделю, а в столичных центрах изменится время приема посетителей.

В СГД отмечают, что такое решение принято по итогам анализа нагрузки клиентских центров и потока посетителей, который существенно уменьшился. Второй причиной изменения стало развитие электронных услуг СГД, благодаря которым значительно снизилась необходимость в посещении центров обслуживания клиентов.

С 1 февраля 2017 года все центры обслуживания клиентов за пределами Риги будут принимать посетителей три дня в неделю: в понедельник с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам - с 9.00 до 17.00. В оставшееся время сотрудники СГД будут заниматься рассмотрением и обработкой принятых документов, а также выполнять другие работы, связанные с налоговым администрированием, благодаря чему ускорится обработка поданных налоговых деклараций.

В Риге центры обслуживание клиентов СГД продолжат принимать посетителей пять дней в неделю, однако немного изменится время приема. Центр на улице Талэяс (ул. Талэяс, 1) будет обслуживать клиентов по такому графику: в понедельник с 09.00 до 19.00, во вторник-четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 15.00. Центр на улице Э.Смильгя (ул. Э.Смильгя, 46) перейдет на следующий график: понедельник - с 09.00 до 18.00, вторник-четверг - с 09.00 до 17.00, пятница - 09.00 до 15.00.

Кроме того, с 1 февраля прекратится прием клиентов в центре обслуживания СГД в Тукумсе и Салацгривском участке СГД. В Тукумсе жители смогут получить услуги СГД в Единых государственных и самоуправленческих центрах обслуживания клиентов в Тукумсе, Кандаве или Яунпилсе, а также в центре обслуживания клиентов СГД в Юрмале. Жители Салацгривы смогут получить услуги СГД в Едином центре в Салацгриве, а также в центре обслуживания клиентов СГД в Лимбажи (ул. Цесу, 28).