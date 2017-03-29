С таким предложением предприниматели обратились пока только к Национальному объединению, член которого возглавляет Министерство юстиции. Представитель Совета иностранных инвесторов Каспарс Каулиньш на заседании подкомиссии по вопросам занятости парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам сообщил депутатам, что несмотря на безработицу в Латвии за пределами Риги невозможно построить среднего размера производство и трудоустроить на нем 200 человек, поскольку не хватает людей. И это одна из причин, почему в последнее время объемы иностранных инвестиций сокращаются, считает эксперт.

В свою очередь, представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Атсленс упрекнул госучреждения в чрезмерной бюрократии, которую предприниматель должен преодолеть, чтобы получить желаемого работника, например, с Украины. На это уходит три-четыре месяца.

Национальное объединение, которое обычно выступает против ввоза в Латвию рабочей силы из стран, не входящих в ЕС, и на этот раз решило "торпедировать" предложение бизнесменов. Нацобъединение предлагает, что зарплата, которую платят приехавшим в Латвию рабочим, не должна быть меньше средней зарплаты по стране. В прошлом году размер средней зарплаты до уплаты налогов составил 859 евро.