Дефицит квалифицированной рабочей силы в долгосрочной перспективе создает серьезную угрозу конкурентоспособности, развитию производства и росту экономики Латвии, - считают предприниматели и эксперты. В ближайшие десять лет ситуацию еще больше может усугубить пережитая в 90-е годы "демографическая яма".

Как показывают результаты новейшего исследования Citadele Index, в рамках которого каждый квартал свое мнение высказывают 750 собственников и руководителей латвийских предприятий, 66% предпринимателей оценивают доступность рабочей силы как плохую или очень плохую. Лишь 1,5% респондентов назвали ситуацию на рынке труда очень хорошей, а неполные 2,4% считают ее хорошей. Оценка предпринимателями доступности необходимой им рабочей силы продолжала ухудшаться на протяжении всего 2016 года, достигнув к сегодняшнему дню рекордно низкой отметки.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш объясняет результаты исследования тем, что жители Латвии продолжают эмигрировать в другие страны Европейского Союза. "На сегодняшний день и в Латвии, в других странах Балтии на рынок труда приходит так называемое "поколение демографической ямы", родившееся в 90-х года прошлого века. Это означает, что в течение ближайших 10 лет совокупный потенциальный фонд рабочей силы, по сравнению с нынешним, серьезно сократится, сужая возможности работодателей выбрать подходящих для потребностей бизнеса работников. Именно поэтому крайне необходимо создать в стране такие условия, при которых молодежь и люди трудоспособного возраста не уезжали бы на заработки за рубеж, а осваивали бы технические профессии, потому что именно в этих отраслях ощущается острая нехватка квалифицированных работников", - отмечает М. Аболиньш.

Показатели безработицы в Латвии уже на протяжении нескольких лет демонстрируют устойчивую тенденцию – без работы чаще всего остаются люди с более низким уровнем образования, а квалифицированных работников постоянно не хватает. Например, по данным Государственного агентства занятости (NVA), в конце 2016 года латвийские работодатели искали 5323 квалифицированных работников. Особенно сильно ощущается дефицит инженеров и квалифицированных специалистов в производстве. В свою очередь количество вакансий по простым профессиям, к которым Агентство занятости относит уборщиков, водителей, продавцов, низкоквалифицированных рабочих и других, было примерно в три раза меньше – 1617.

На дефицит квалифицированной рабочей силы и угрозу, которую нехватка специалистов создает для отраслей, связанных с инженерными науками и высокими технологиями, указывает и председатель правления компании "HansaMatrix" Илмарс Османис. "Уже сегодня мы испытываем трудности с привлечением квалифицированных рабочих", - говорит И. Османис. Предприниматель отмечает, что если ситуация не изменится и не будет проведена кардинальная реформа системы образования, предприятие будет вынуждено перенести производство в другие страны, где нет проблем с рабочей силой.

Похожую картину, указывающую на трудности предпринимателей найти квалифицированных работников, демонстрируют и результаты других исследований. Например, в опросе Латвийской конфедерации работодателей, проведенном осенью 2016 года, 70% предпринимателей отметили, что испытывают постоянные трудности с поиском подходящих работников. То, что именно нехватка квалифицированной рабочей силы является одним из наиболее значимых препятствий на пути развития производства и экономического роста Латвии неоднократно указывал руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс. Об этом говорят также специалисты Банка Латвии и иностранные эксперты, призывая не медлить с реформой образования в сфере точных и инженерных наук.