По цене литра бензина Латвия по состоянию на последний квартал 2016 года занимала 29-е место среди 61 страны мира, участвующей в рейтинге. Самый дешевый бензин - в занимающей первое место в рейтинге Венесуэле (1 евроцент за литр), самый дорогой - в Гонконге (1,83 евро за литр).

Литва и Эстония по цене бензина занимают близкие к Латвии позиции: Литва - на 27 месте (1,09 евро за литр), Эстония - на 31 месте (1,12 евро за литр).

Граничащая с Латвией Россия занимает в рейтинге 10-е место, литр бензина в соседней стране стоит примерно 60 евроцентов.

По доступности бензина Латвия еще сильнее отстоит от первого места в мире. Этот показатель демонстрирует какая часть ежедневного среднего дневного дохода уходит на покупку одного литра бензина. Средний суточный доход среднестатистического латвийца оценивается агентством в 34,61 евро, следовательно на покупку литра бензина уходит 3,17% среднего дневного заработка.

Самый доступный бензин - в Венесуэле (0,23% дохода за литр), самый недоступный - в Индии (22,65% дохода за литр).

В соседних балтийских странах доступность топлива сходная: Эстония занимает 35 место (2,56% дохода за литр), а Литва - 38 (3% дохода за литр). Кстати, по доступности бензина Россия не так существенно опережает страны Балтии, занимая 32 место в мире (2,33% дохода ла литр).

Исходя из этого латвийские водители не являются мировыми лидерами по объемам закупаемого за год бензина. За год среднестатистический латвийский водитель "прожигает" 134 литра бензина, что съедает 1,17% его годового дохода.