Включенные в список 100 богатейших людей Латвии лица с 2002 года пожертвовали политическим партиям 1,318 млн евро, но в последние годы пожертвования делали редко, свидетельствует информация Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, обобщенная агентством LETA.

По закону, физическое лицо в течение года может пожертвовать одной партии не больше 19 тысяч евро.

Богатейшие люди Латвии крупные суммы денег перечисляли партиям за несколько раз.

Пожертвования делались широкому спектру партий, но в основном это партии, сегодня или ранее представленные в Сейме. Щедрую поддержку в свое время получили политические организации, связанные с Айнаром Шлесерсом. Часть этих партий или объединений уже прекратила существование или была реорганизована.

Некоторые из включенных в список богатейших людей, жертвовавшие деньги партиям, несколько лет назад еще не входили в список миллионеров.

Самый богатый в Латвии человек - владелец банка ABLV Bank Олег Филь с 2008 года в семь приемов пожертвовал различным партиям 90,957 тысяч евро. Первое пожертвование он сделал в 2008 году теперь уже ликвидированной Народной партии. За прошедшие годы щедрые пожертвования от него получили также "Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), "Честь служить Риге" и объединение "За лучшую Латвию". Последнее пожертвование - партии "Честь служить Риге" - в размере 10 тыс. евро Филь сделал в 2016 году.

Второй совладелец ABLV Bank - Эрнест Бернис с 2007 года пожертвовал партиям 83,071 тысяч евро. Он перечислил пожертвования Народной партии, партиям "За лучшую Латвию", "Согласие" и "Единство". Последнее пожертвование - 10 тысяч евро партии "Согласие" - он сделал в апреле прошлого года.

Совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин в последние годы деньги партиям не жертвовал, а в 2006-2011 гг. за пять приемов пожертвовал "Латвийской Первой партии", "Партии народного согласия", партии реформ Шлесерса и "За лучшую Латвию" в общей сложности 93,909 тысяч евро.

Второй совладелец Rietumu banka Аркадий Сухаренко в пять приемов с 2009 года пожертвовал "Единству", "Согласию", СЗК, "Партии народного согласия" и партии Шлесерса выделил 74,686 тысяч евро. Последнее пожертвование он сделал в 2014 году, перечислив 16 тысяч евро "Единству".

Совладелец предприятия Mikrotīkls Арнис Риекстиньш пожертвовал деньги партиям всего один раз - в 2009 году он выделил партии "Новое время" 711 евро.

Владелец фармацевтического бизнеса Валерий Малыгин тоже сделал всего одно пожертвование - в 2010 году он перечислил партии "За лучшую Латвию" 14,228 тысяч евро.

Предприниматель Аргодс Лусиньш с 2010 года сделал различным партиям 11 пожертвований на общую сумму 84,417 тысяч евро. Шесть раз он жертвовал деньги "Единству", в этом году за три приема он перечисли деньги "Единству" и СЗК. Этим партиям он делал пожертвования и в прошлом году.

Список 100 богатейших людей Латвии в этом году стал уже 21-м по счету. Его составляют издательство Dienas Bizness в сотрудничестве с Lursoft и публицистом Лато Лапсой.