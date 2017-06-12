Больше всего средств потребители стран Балтии тратят в торговых сетях – здесь они оставляют более половины своих расходов. На втором месте по сумме затрат стоят специализированные магазины, говорится в исследовании, проведённом фирмой Baltmi.

По данным первого квартала 2017 года, 29% потребительских расходов всех домашних хозяйств в Литве пришлось на сетевые супермаркеты, 17% - на сетевые гипермаркеты, а 15% - на более мелкие сетевые супермаркеты. В Латвии эти показатели в первом квартале составляли соответственно 26%, 21% и 12%, в Эстонии - 32%, 23% и 6%, свидетельствует исследование.

Второе место по доле расходов занимают специализированные магазины - в Литве потребители в них оставили 15%, в Латвии и Эстонии - более 18% своих расходов.