Трудоустроенные латвийцы очень плохо информированы о своих взносах в фонды второго пенсионного уровня, свидетельствует опрос общественного мнения, организованный банком SEB banka. Большинство не верит в то, что смогут получить деньги из своих пенсионных накоплений.

Опрос проводился в странах Балтии в октябре 2016 года, в нем приняли участие 1500 жителей в возрасте от 30 до 55 лет. Опрос проводила компания TNS.

Подавляющее большинство, то есть 95% латвийских участников опроса, не знают, какая сумма из их зарплаты ежемесячно переводится в пенсионный фонд второго уровня, а также не имеют представления о размере пенсионного капитала. Каждый четвертый опрошенный не знает своего управляющего капиталом 2-го пенсионного уровня, и 60% не знают, какой план выбрали.

Сложилась ситуация, когда недостаток информации рождает незнание, а незнание приводит к непониманию значимости второго пенсионного уровня: работающие считают, что это накопление составит лишь 5-7% от будущей пенсии, хотя на самом деле это будут 10-20%. И наконец, 62% опрошенных вообще не верят, что получат весь причитающийся им объем пенсии, который формируется из сегодняшних налоговых платежей и взносов на второй пенсионный уровень.

"Большая часть работающих не воспринимает накопления второго пенсионного уровня как собственный капитал, поскольку у них нет легкодоступной информации о том, что происходит с их взносами. Жители хотели бы следить за своими накоплениями в интернет-банке, но сейчас в Латвии такой возможности нет. В результате менее трети жителей считают, что этот капитал увеличит их будущую пенсию. В свою очередь, к примеру, в Литве и Эстонии, где сведения о накоплениях более доступны, выше и доверие жителей: 45% и 58% соответственно считают, что накопления второго пенсионного уровня увеличат их пенсионный капитал", — поясняет руководитель SEB Dzīvības apdrošināšana Кристине Ломановска.

В прошлом году, по сравнению с 2015-м, на 10 процентных пунктов выросла доля тех, кто создает частные пенсионные накопления, однако 65% опрошенных накоплений не создают, в основном потому, что не могут себе этого позволить из-за недостаточных доходов. В итоге 45% респондентов полагаются на альтернативные источники доходов в пенсионном возрасте.