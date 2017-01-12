Как рассказала представитель Citadele Байба Абелниеце, латвийские работодатели, в целом, не желают брать на работу выходцев с Ближнего Востока и северной Африки. 74% работодателей отказались бы брать на работу беженцев из этих регионов.

Одновременно наметилась тенденция - чем больше компания, тем выше ее готовность принимать на работу беженцев. Самую большую отзывчивость демонстрируют предприятия с числом работников свыше 250 человек. 56% таких предприятий готовы принять беженцев на работу. Среди средних предприятий (50-249 работников) 41% готов предоставить работы беженцев. Только 29% небольших предприятий (10-49 работников) и 14% малых предприятий (до 10 работников) готовы принять на работу беженца.

Активнее других готовы брать на работу беженцев производственные предприятия, компании услуг и торговли, а также строительные предприятия.

В опросе приняли участие 750 владельцев и руководителей латвийских предприятий. Исследование проводил социологический центр SKDS.