Противники строительства магазина Depo в Елгаве направили письмо президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщает LETA.

Магазин планируется построить на берегу Лиелупе, рядом с городским променадом, недалеко от моста через реку и Елгавского дворца. Авторы письма, среди которых есть художники Илмарс и Илона Дрилини, журналист Гайтис Грутупс и архитектор Вентс Гриетенс, полагают, что проект испортит городской пейзаж и станет в нем чуждым элементом.

Кроме того, противники проекта полагают, что строительство магазина-склада на въезде в город не принесет жителям пользы, поскольку появление 120 новых рабочих мест может означать сокращения или банкротства других магазинов. Письмо направлено также Латвийскому союзу архитекторов.

Инициативная группа обеспокоена тем, что проект компании Auras centrs пользуется поддержкой елгавского самоуправления. Разрешение на строительство может быть выдано уже на этой неделе.

Противостояние вокруг идеи строительства торгового центра Depo в Елгаве продолжается более года. В марте 2015 года фонд EfTEN Capital сообщил о том, что планирует расширить сеть супермаркетов Depo в Латвии, построив магазин в Елгаве. По проекту, площадь торгового центра, расположенного на пустыре на берегу Лиелупе, должна составить 16 000 кв метров. Кроме того, на участке планируется построить автостоянку на 280 мест.

После первых протестов со стороны общественности девелоперы представили новый проект магазина, разработанный архитектором Ингурдом Лаздиньшем. Проект Лаздиньша предусматривает скрыть супермаркет за зеленой горкой, чтобы исключить его контраст с Елгавским дворцом.