В среду декларацию о доходах через EDS подали 47 444 человека. В первый день марта 2016 года это сделали шесть тысяч жителей. В первой половине дня EDS вышла из строя, так как не справилась с потоком желающих подать декларацию, но во второй половине дня система восстановила работоспособность. Налоговики впервые столкнулись с ситуацией, когда к системе одновременно пытались подключиться 10 400 пользователей.

Портал Delfi выяснил, что в четверг СГД для приема деклараций в рижском центре обслуживания клиентов на улице Талеяс дополнительно привлекла 30 сотрудников, чтобы обслуживать клиентов, которые хотели подать декларацию о доходах. Четыре человека принимали декларации у окошек, остальные консультировали налогоплательщиков в зале, помогая им подать декларацию через EDS.

В центре на Талеяс в среду сотрудники СГД обслужили 1600 человек, в том числе 760 посетителей, которые подали декларацию через EDS. Еще 600 посетителей подали декларацию в бумажном виде.

В четверг, 2 марта, поток желающих был уже не таким большим. Всего за день центр обслужил 698 налогоплательщиков.

В другом рижском центре обслуживания клиентов, который находится на улице Э.Смильгя, в среду было принято 94 декларации. В этом центре приемом деклараций занимались два сотрудника.

Всего в Латвии в бумажной форме в среду было подано 3226 деклараций о доходах - заметно меньше, чем через EDS. В четверг активность налогоплательщиков была уже не такой высокой: в первой половине дня в четверг жители подали 9987 деклараций.

В регионах больше всего деклараций было подано в Елгаве (500 деклараций), Даугавпилсе (459) и Юрмале (297).

СГД призывает налогоплательщиков, которые отправляются в центр обслуживания СГД для подачи годовой декларации, иметь при себе кодовую карточку или кодовый калькулятор от интернет-банка, а также помнить пароль от интернет-банка. Потому что СГД сталкивается со случаями, когда посетитель приходит в СГД и он готов подать декларацию в электронном виде, однако это невозможно сделать, поскольку посетитель не имеет возможности зайти в EDS с помощью средств для аутентификации в интернет-банке.

Сотрудники центров обслуживания клиентов помогают заполнить годовую декларацию в электронном виде, используя имеющиеся в СГД электронные киоски и компьютеры, потому что это намного быстрее, чем вручную заполнять бумажную декларацию.

Сейчас СГД часто сталкивается с ситуациями, когда посетители задерживают очередь, потому что не знают данных, необходимых для входа в EDS.