Служба спецрасследований (ССР) Литвы передала в суд уголовное дело о коррупции в Клайпедском морском порту и латвийской строительной компании Latvijas tilti.

Как информировала ССР, обвинения в получении крупной взятки предъявлены бывшему директору по вопросам инфраструктуры дирекции Клайпедского государственного морского порта Гядиминасу Зумарасу, а в подкупе - гражданину Латвии, теперь уже бывшему председателю правления Latvijas tilti Геннадию Камкалову.

В июне прошлого года ССР провела обыски в Клайпедском морском порту и задержала обоих подозреваемых. После предъявления Зумарасу подозрений в получении взятки за принятие в дирекции порта финансово выгодных компании Latvijas tilti решений он был уволен с должности.

ССР сообщает, что фигурирующая в деле сумма взятки превышает 9,5 тыс. евро (250 прожиточных минимумов), за что Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

ССР провела расследование в сотрудничестве с Латвийским бюро по борьбе с коррупцией. Латвийские правоохранители в июне прошлого года задержали еще шесть человек, занимающих высокие должности в одном из крупнейших в Латвии коммерческих концернов, провели около 20 обысков. Тогда были найдены и изъяты важные для следствия документы и более 100 тысяч евро наличными.