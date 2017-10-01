Сегодня приступает к работе объединенный банк Nordea Bank и DNB - Luminor, сообщила руководитель Nordea по коммуникации в странах Балтии Сигне Лонерте.

"После недавнего решения Еврокомиссии утвердить планы Nordeа и DNB по объединению бизнеса в странах Балтии сделку планируется завершить 1 октября", - сказала она.

Luminor планирует стать ведущим поставщиком финансовых услуг в регионе. Его целевыми клиентами будут предприятия местного и балтийского уровня, а также финансово активные люди.

После объединения банк будет работать под руководством Эрки Раазуке, председателя правления группы Luminor.

После объединения обслуживание клиентов будет протекать, как обычно - счета, номера счетов, договоры и платежные карты, коды и пароли останутся прежними. Обработка платежей будет организована в ныне действующих системах. Первые видимые клиентам изменения предусмотрены в первые сто дней работы объединенного банка.

В связи с объединением банков возможны кратковременные нарушения в работе банковских систем, например, обработке платежей или работе интернет-банка.

По размеру активов латвийский филиал Nordea Bank в конце июня занимал четвертое место в Латвии, а DNB Banka - седьмое.