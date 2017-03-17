Все необходимое для открытия газового рынка в апреле уже сделано, сообщил агентству LETA председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Роланд Ирклис.

"Все, что было необходимо, чтобы можно было в апреле открыть рынок, уже сделано - утверждены правила торговли природным газом, началась регистрация торговцев", - сказал он.

До 16 марта заявки на включение в регистр торговцев природным газом подали 13 компаний: Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistеmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propаna gаze, Rigas gаze, Scener и литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.

"Есть еще, конечно, правила и регулирование, которые было бы желательно усовершенствовать в условиях открытого рынка. Сейчас мы активно работаем над правилами доступа к системе передачи газа и к газохранилищу", - сказал Ирклис.

Комментируя принятые правительством правила торговли и пользования природным газом, он отметил, что они отличаются от правил для рынка электроэнергии.

По прогнозам Ирклиса, в сегменте юридических лиц активность торговцев будет выше, чем в секторе домашних хозяйств.

"На рынке есть альтернативные источники поставки газа, и уже невозможно в одностороннем порядке диктовать цену, а если она будет слишком высокой, пользователи будут смотреть в других направлениях. У пользователей есть возможность диверсифицировать свои портфели поставок. Есть разные возможности закупать газ, и я думаю, особенно крупные пользователи будут становиться все более активными. Причем пользователи, у которых в какие-то моменты образуются излишки газа, смогут сами стать торговцами и продавать свои излишки на бирже или другим предприятиям", - пояснил он.

На вопрос, не повысятся ли тарифы на распределение газа, учитывая, что потребление сократится, Ирклис ответил, что КРОУ работает также над новой методикой расчета тарифа.