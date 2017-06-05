Биржа Nord Pool указывает, что в понедельник в Литве и Латвии электроэнергия стоит 50,36 евро за мегаватт-час - примерно на 40% дороже, чем обычно. В Эстонии цена на электроэнергию составляет 48,24 евро.

"Это традиционные плановые работы по надзору, которые проводятся раз в год", - сказала агентству BNS менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Габриэле Клусене.

Представитель Lietuvos energijos gamyba Валентас Нявера подтвердил агентству BNS, что после подорожания электричества в понедельник его выработку начал девятый блок электростанции Lietuvos elektrine.

Ремонт смычки NordBalt, которая действует с начала 2016 года, начат в субботу, его намечается завершить 18 июня.