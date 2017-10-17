Circle K во вторник рано утром сообщила, что предлагает на всех станциях обслуживания любимые покупателями товары по себестоимости. Во вторник до полуночи литр бензина 95 miles стоит всего 1,081, а дизельное топливо - 1,094 евро за литр.

Вскоре другая сеть заправок Alexela сообщила, что продает топливо по оптовым ценам как частным, так и бизнес-клиентам, а также при этом действуют все договорные скидки, в том числе скидки по льготной карте.

К снижению цен утром уже присоединились все крупнейшие топливные компании - Neste и Olerex.