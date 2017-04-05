В этом году будут объединены центральные депозитарии ценных бумаг стран Балтии, сообщил агентству LЕТА руководитель балтийского рынка "Nasdaq" Индар Ашчукс.

"Планируется, что с сентября 2017 года в Балтии будет один депозитарий. Его юридическим местонахождением будет Латвия, а в Эстонии и Латвии будут находиться филиалы. Выполнение этого плана - довольно сложный процесс, так как мы работаем в строго регулируемой сфере. С этого года в Европе действует специальный регламент о деятельности депозитариев. Она разрешает объединять депозитарии подобно тому, как это происходит с банками или страховыми компаниями. Мы также должны заново получить лицензию, чтобы продолжать работать как центральный депозитарий ценных бумаг. Будет новая ИТ-структура и мы сможет оказывать услуги клиентам намного эффективнее", - рассказал он.

По словам Ашчукса, без слияния депозитариям стран Балтии было бы трудно выполнить требования нового регламента ЕС.

Об объединении балтийских бирж "Nasdaq" речи не идет, поскольку такая возможность европейскими законами пока не предусмотрена, добавил он.