В Латвийском агентстве лекарств (ЛАК) отмечают, что повышение цен происходит не за счет сезонных заболеваний, например, гриппа. Представитель ЛАК Эгита Диуре пояснила, что на латвийский рынок проникают новые лекарства для больных со сложными диагнозами. Средняя цена увеличивается под воздействием этих новых препаратов.

ЛАК каждый месяц, используя данные от оптовых торговцев лекарствами, подсчитывает среднюю цену упаковки лекарств в Латвии. В 2015 средняя цена упаковки лекарства в Латвии составила 6,84 евро, в начале 2016 года - 7,52 евро, а в январе 2017 года - 8,06 евро. В течение последних четырех лет сильнее всего цена упаковки лекарства взлетала в мае и июне.

Сильнее всего дорожают и лекарства, которые и без того являются очень дорогими. По данным ЛАК, в 2016 году на 48% подорожали лекарства из ценовой группы самых дорогих лекарств со средней ценой упаковки свыше 1000 евро.