В начале года из-за роста цен снизился спрос на молочные продукты, рассказали представители торговых сетей.

Как сообщила коммерческий директор ООО Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне, из-за роста цен молочные продукты стали покупать немного реже, при этом вырос объем продаж изделий с добавками из растительных жиров.

Продажи кефира, молока, сметаны, творога по сравнению с началом прошлого года уменьшились на 4-6%.

Снизились объемы продаж молока, кефира, масла и творога и в магазинах Maxima Latvija, сообщила представитель сети Зане Удрасе.

"Прирост цен не одинаковый на все продукты, он отличается по группам продуктов, отдельным продуктам. Встречаясь с производителями и говоря об изменениях цен, мы ведем долгие переговоры, пока не приходим к общему знаменателю. Мы стараемся, чтобы изменения цен как можно меньше влияли на покупателей, и в акциях люди могут купить продукты с хорошими скидками", - сказала Удрасе.

В магазинах Rimi Latvia спрос на молочные продукты в начале этого года был стабилен, сказала представитель торговой сети Инга Бите. "Мы не наблюдаем уменьшения спроса", - утверждает она.

В сети Elvi снижена наценка на молоко, чтобы покупатели меньше ощущали повышение цен. По словам Вартукаптейне, постепенное повышение цен на молочные продукты наблюдается несколько месяцев.