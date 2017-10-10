При этом цены на другие молочные продукты, за исключением сухого обезжиренного молока, тоже повышаются. Эксперты Еврокомиссии считают, что рост цен на масло может вновь вызвать его замещение в потреблении растительными жирами.
В ЕС запасы сухого обезжиренного молока, закупленного, начиная с 2015 года, составляют примерно 360 тыс. тонн. В августе-сентябре 2017 года в ЕС возобновилась его продажа в интервенции, однако с 1 октября механизмы интервенции в ЕС больше недоступны, отмечает Минземледелия.
В экспорте молочных продуктов в мировом масштабе в целом по-прежнему наблюдаются положительные тенденции. Экспорт сухого обезжиренного молока за семь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 39%. В июле на 56% вырос экспорт сливочного масла из ЕС в США.
В потоке импорта молочных продуктов в мире по-прежнему лидирует Китай, увеличивший объемы импорта сливочного масла на 7%, сыра - на 21%, сухого обезжиренного молока - на 25%. Продолжают наращивать объемы и другие главные импортеры - Россия, Япония, Алжир.
В Латвии средняя закупочная цена свежего молока в августе 2017 года составила 30,31 евро за кг, что на 2% больше, чем в июле, и на 63% больше, чем в августе 2016 года. Цена сливочного масла у промышленных переработчиков в августе в Латвии составила 5,498 тыс. евро за тонну, в ЕС - 6,108 евро за тонну.