За последние четыре года в Латвии увеличивались объемы производства мяса и экспорт, но внешнеторговый баланс остался негативным. "По данным Центрального статистического управления, исторически импорт сырого мяса и мясной продукции намного больше экспорта. Латвия не может обеспечить свои нужды в мясе.

Африканская чума свиней еще больше увеличила зависимость Латвии от импорта, потому что ежегодно уничтожалось много животных, а латвийские перерабатывающие предприятия, закупающие мясо у местных животноводов, были вынуждены прервать сотрудничество с ними", — поясняет руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня. Только в этом году пришлось ликвидировать 20 000 свиней.

Один из крупнейших производителей Kurzemes gaļsaimnieks вынужден закупать мясо в других странах, потому что местного предложения не хватает. "Мы развиваемся очень быстро, поэтому, конечно, ощущаем недостаток мяса. Предложение свинины — на минимуме. В тот момент, когда нам ее не хватает, мы закупаем живых свиней в Литве", — пояснила представитель Kurzemes gaļsaimnieks Юлия Вейгуре.

Вызванный африканской чумой свиней дефицит повлиял и на цену мяса, которая за два года выросла примерно на 20%. Эксперты полагают, что рост цен может продолжиться.