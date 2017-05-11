Потребительские цены в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом выросли на 0,4%, а годовая инфляция составила 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 1,4%.

Товары и услуги за месяц подорожали на 0,4%, за год цены на товары выросли на 3,2%, на услуги - на 4%.

Наибольшее влияние на изменение цен в апреле оказал рост цен на одежду (2,8%) и обувь (12,8%), в группе различных товаров и услуг, на продукты питания и безалкогольные напитки (0,5%), а также снижение цен на товары и услуги, связанные с транспортом (на 1%).

На изменение уровня цен за год наибольшее влияние оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (5,3%), на товары и услуги, связанные с транспортом (4,7%), на товары и услуги, связанные с жильем (2,4%), а также в группе различных товаров и услуг и в группе связи (7,4%).