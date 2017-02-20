Новый сорт - светлое пиво типа lager, пока доступны три его вида: лабазниковое, можжевеловое и брусничное.
В дизайне этикеток нового бренда Senlatvju alus использованы древние латышские знаки силы с разъяснениями их значения.
Как отметила председатель правления предприятия Эва Сиетиньсоне, потребители все больше оценивают продукты латвийского производства, и это касается также рынка пива.
"В поисках новых вкусов мы обращаемся к традиционным латвийским растениям и ягодам, которые придают каждому виду пива отличительные вкусовые нюансы", - сказала она.
В портфеле продуктов Cēsu alus представлены напитки нескольких категорий: пиво, пивные коктейли, алкогольные коктейли, сидр, энергетические напитки, квас, соки, безалкогольные напитки.
Основной капитал Cēsu alus - 8,32 млн евро. 99% акций предприятия, имеющих право голоса, принадлежат финскому концерну Olvi Ooj.