В преддверии столетия Латвии пивоварня АО Cēsu alus разработала новый бренд Senlatvju alus, инвестировав в его создание 70 000 евро, сообщили ее представители.

Новый сорт - светлое пиво типа lager, пока доступны три его вида: лабазниковое, можжевеловое и брусничное.

В дизайне этикеток нового бренда Senlatvju alus использованы древние латышские знаки силы с разъяснениями их значения.

Как отметила председатель правления предприятия Эва Сиетиньсоне, потребители все больше оценивают продукты латвийского производства, и это касается также рынка пива.

"В поисках новых вкусов мы обращаемся к традиционным латвийским растениям и ягодам, которые придают каждому виду пива отличительные вкусовые нюансы", - сказала она.

В портфеле продуктов Cēsu alus представлены напитки нескольких категорий: пиво, пивные коктейли, алкогольные коктейли, сидр, энергетические напитки, квас, соки, безалкогольные напитки.

Основной капитал Cēsu alus - 8,32 млн евро. 99% акций предприятия, имеющих право голоса, принадлежат финскому концерну Olvi Ooj.